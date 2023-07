Elezione diretta del premier e divisività nel Paese L’opinione di Tivelli

Leggi su formiche

(Di domenica 23 luglio 2023) Le tante reazioni e i tanti commenti favorevoli, e in non pochi casi stupiti, rispetto al mio articolo dei giorni scorsi sul vero punto di origine e sugli sviluppi e sulle manifestazioni pericolosamente in atto del “bipolarismo muscolare all’italiana” mi confermano un mio vecchio presentimento. Ovvero, che se non si rilancia un serio senso della memoria storica non si possono sciogliere i veri nodi e le vere questioni del. Se al posto del “presentismo” e dell’oggicrazia non si recupera il senso della memoria storica, specie tra la classe politica, ma anche per molti versi in quella giornalistica, né si può operare degnamente nel presente né tantomeno si può progettare il futuro. Ovviamente come avviene per fenomeni di questo tipo il “bipolarismo muscolare all’italiana” si nutre oltre che del continuo pestare il mortaio sullo scontro storico tra politica e ...