Elettra Lamborghini sbotta | “Vi prego basta | che ossessione”

Leggi su biccy

(Di domenica 23 luglio 2023) Ormai a cadenza regolare escono rumor sulla presunta gravidanza di. Se tutte le indiscrezioni fossero vere adesso la cantante di Pem Pem (che ha da poco rilasciatotron) avrebbe già dato alla luce una squadra di calcio. Oggi per l’ennesima volta un follower della Lambo le ha chiesto se fosse incinta e lei non si è limitata a dire di no, ma ha anche – giustamente – fatto notare che certe domande non andrebbero poste con così tanta leggerezza. Questo perché molte donne non possono avere figli, altre ci provano per anni senza riuscirci e per questi motivi possono sentirsi in difficoltà nel dove rispondere.si esibisce con “Te Quemas” ad Orosei per l’ton Tour.#...