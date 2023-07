Egitto | Zaki | ' riprende mio impegno per i diritti umani'

Meloni anticipa la Legaa Bologna accolto dall'università. Meloni: "Non mi aspetto ... a capo degli Emirati Arabi Uniti, i vertici libici e i primi ministri di, Etiopia, Algeria, Niger, ..."Ringrazio il Governo italiano per quanto ha fatto e il primo ministro", ha sottolineato, che ha ricordato gli altri detenuti ine ha chiesto "giustizia per Giulio Regeni". - foto: ...... Tajani: 'Ruolo dell'Italia decisivo per la grazia - Nessun baratto col caso Regeni': tanti inmeritano la grazia come me 'La mia è stata una storia di successo, ma inci sono ...

Egitto, Zaki domenica in Italia: incontro all'Università di Bologna Adnkronos

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Sono un ricercatore, un difensore dei diritti dell’uomo. Continuo il mio impegno per i diritti umani e questo impegno riprende qui da Bologna”. Lo afferma Patrick Zaki, ..."Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni. Non ci sono parole che possano descrivere come mi sento". (ANSA) ...