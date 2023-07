Egitto | Zaki | ‘riprende mio impegno per i diritti umani’

Quanto ai rapporti con l', Meloni assicura che il caso della morte di Giulio Regeni non è una 'questione archiviata e continuo a occuparmene come ho fatto con, pur senza parlarne con voi'. ...'Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni'. Lo afferma Patrick, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna. 'Non ci sono parole che possano descrivere come mi sento, una bella sensazione essere nell'università e nella città a cui ...'Sono un ricercatore, un difensore dei diritti dell'uomo. Continuo il mio impegno per i diritti umani e questo impegno riprende qui da Bologna'. Lo afferma Patrick, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna.

Egitto, Zaki domenica in Italia: incontro all'Università di Bologna Adnkronos

Patrick Zaki rientra in Italia ringrazia il governo Italiano e rilancia: «Voglio continuare a lottare per i diritti umani» ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni”. Lo afferma Patrick Zaki, nella conferenza stampa al rettorato dell’Università di Bologna ...