Egitto | Zaki | ' felice di tornare | grazie agli italiani che hanno lavorato per questo'

(Di domenica 23 luglio 2023) Il Cairo, 23 lug. (Adnkronos) - "Sonodi essere sulla via verso l'Italia. Una Bologna, una tutti, unchein questi tre anni per giungere amomento". Sono le parole di Patrickall'arrivo all'aeroporto del Cairo dove si imbarcherà su un volo Egyptair per Milano.

Sarà oggi in Italia Patrick. Dopo l'arrivo dall'all'aeroporto di Malpensa,sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. Alle 20.30 presso il ..."Abbiamo interessi economici in- aggiunge - ma questo non ci esime dall'adottare alcune iniziative diplomatiche, come fatto pere come si sta facendo per Regeni. Su entrambi i casi Al ...🔊 Ascolta l'articolo Accompagnato all'Università di Bologna e conferenza stampa Patrickarriverà oggi in Italia dall'all'aeroporto di Malpensa. Dopo il suo arrivo, sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. ...

Egitto, Zaki domenica in Italia: incontro all'Università di Bologna Adnkronos

Patrick Zaki è entrato al terminal 3 dell'aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano. "Sono felice di essere sulla via verso l'Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un ...Il Cairo, 23 lug. (Adnkronos) – “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a ...