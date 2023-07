Eboli | morto nella notte l’infermiere e sindacalista Scotillo

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoComparto della sanità della Piana del Sele a lutto da questa mattina quando è giunta la notizia della tragica morte di Rolandodella Fisi Sanità. Cinquantanove anni, residente ae infermiere presso l’ospedale Maria Santissima Addolorata di, da sempre impegnato nelle battaglie a tutela del comparto degli operatori sanitari e dei pazienti, è deceduto, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe avuto un maloresua abitazione. Inutile la corsa in ambulanza dove il cuore di Rolandoha cessato di battere prima di giungere in ospedale. Dolore e sconcerto tra gli ...

Lutto adper la scomparsa prematura di Rolando Scotillo , dirigente della Fisi - Sanità ed operatore presso il locale ospedale. Il noto sindacalista è deceduto la scorsa notte a causa di un malore ...Fra questi quello del sindaco di, Mario Conte: 'Sindacalista di lungo corso, operatore presso l'Ospedale di, si è distinto sempre per la passione con cui ha affrontato battaglie per la ...... Catania, Brescia, Napoli e Bari Gaetano Troja,il 19 giugno a 79 anni. Il Premio Ussi Estate ... Saranno premiati Salvo Samperi, allenatore della Feldidi calcio a 5 per la vittoria dello ...

Tragedia a Eboli: muore Rolando Scotillo Voce di Strada

Un'automobile, una Porsche Cayenne è finita violentemente contro un muro mentre percorreva la litoranea a Santa Cecilia, frazione di Eboli. Gli automobilisti sopraggiunti ...La notizia della sua dipartita sta facendo il giro della città e della provincia, dov’era molto attivo soprattutto per le sue battaglie a tutela della sanità pubblica ...