È stato liberato grazie alla realpolitik Ora c' è un governo che sa farsi rispettare

Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, il corpo dell'uomo èrecuperato e ... Una squadra con quattro tecnici del Cnsas è partita, poi si èl'elisoccorso di Bergamo di Areu, ...Siamo contenti che sia. Queste cose non si fanno per avere la riconoscenza del singolo. Lui dovrebbe ringraziare Al Sisi che lo ha graziato sicuramente per il rispetto che gli egiziani ...Il ferito èdall'auto e trasportato in ospedale a Ragusa.

"È stato liberato grazie alla realpolitik. Ora c'è un governo che sa ... ilGiornale.it

Ahmed Gamal Ziada è un giornalista egiziano che ha passato circa due anni in carcere a causa del suo lavoro. Ora vive in Belgio e ha raccontato a Fanpage.it la sua storia. Che è anche quella di tanti ...Slitta il tanto atteso ritorno di Patrick Zaki in Italia, ma niente allarmismi: alla base c'è un ritardo burocratico ...