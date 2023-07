È sbandata | non conta nulla | terremoto nel Pd | ecco chi distrugge la Ue

(Di domenica 23 luglio 2023) Padre nobile non ha mai smesso di esserlo. Così come l'uomo, l'unico, che è riuscito a far vincere nelle urne il centrosinistra (e Stefano Bonaccini, con pragmatismo emiliano, lo ha ricordato). Ieri, però, Romano Prodi, intervenendo a Cesena alla kermesse di “Energia popolare”, la non-corrente aggregata attorno al governatore dell'Emilia Romagna e che, però, a dispetto delle intenzioni del “capo”, ha tutta la forza creativa di una corrente, è tornato a essere anche un professore. Ma non solo di economia e di geopolitica (anche). Ha fatto il professore. Nelle vesti del discepolo, il Pd. E con l'autorevolezza e l'amore di un maestro, non gliele ha mandate a di re. Prodi e Schlein hanno un ottimo rapporto. Ma i maestri hanno il dovere di dire se l'allievo sbaglia. E Prodi lo ha detto. A chi guida, a chi ha guidato. A tutti. LE BORDATE Prima bordata: «Abbiamo smesso di riflettere ...

... mancando di una "capacità propositiva", al pari del resto di una "Unione europea". Che tale evidentementeera quando a guidarla era praticamente lui a Bruxelles come presidente della ...... purcondividendone la 'folle' aggressione, 'abbiamo una Unione Europea. Lo dico con una forte sofferenza. Abbiamo una forte alleanza con gli Stati Uniti, ma abbiamo difficoltà in una ...possiamo continuare a essere un partito rassegnato in un Paese rassegnato'. Lo ha detto l'ex ... 'Abbiamo un'UEe lo dico con la massima tristezza. Abbiamo una forte alleanza con gli Stati ...

Prodi: 'Il Pd non può essere un partito rassegnato. L'Ue sbanda ... Agenzia ANSA

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...“Abbiamo un’Ue sbandata e lo dico con la massima tristezza. Abbiamo una forte alleanza con gli Stati Uniti, ma abbiamo difficoltà a interpretare questa alleanza con una nostra politica unitaria”. Lo h ...