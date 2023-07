È iniziata la conferenza di Roma sui migranti Focus su flussi e sviluppo economico 

Leggi su agi

(Di domenica 23 luglio 2023) AGI - Alla Farnesina si riuniscono i vertici delle istituzioni europee e i leader del Mediterraneo 'allargato', oltre ai ministri degli Esteri e ai rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali per lainternazionale sue Migrazioni organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. L'obiettivo, fanno sapere fonti diplomatiche, è di avviare un percorso internazionale e rappresenta un ulteriore tassello dell'azione diplomatica a tutto campo del governo italiano con al centro il Mediterraneo allargato. Azione diplomatica a tutto campo Si tratta di un'iniziativa di politica estera senza precedenti in tempi recenti, nella quale l'Italia esercita il suo ruolo guida nel Mediterraneo allargato per affrontare le emergenze che l'Italia non può e non vuole affrontare da sola. Si intende ...