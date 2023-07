“È finita” Giulia Salemi | l’annuncio choc dell’opinionista Fan increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023)dice addio al GF Vip. Il colpo di scena arriva nella serata di sabato 22 luglio 2023. Ad annunciarlo, a sorpresa appunto, è la stessa opinionista che l’anno scorso ha fatto fuoco e fiamme, conquistando in pratica tutta l’opinione pubblica con la sua simpatia. A conferma la vicenda ci pensa TvBlog che addirittura fa un passo in avanti e dice: “Ci sono discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo“. E nelle scorse ore poi, la diretta interessata, ha deciso di prendere la palla al balzo e scrivere: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello”. >> “Ecco dove va, è fatta”. Belen cancella subito Mediaset, il suo futuro è già scritto E ancora: “L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non ...