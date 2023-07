Due incidenti questa mattina | i feriti trasportati all’ospedale di Careggi

Leggi su lortica

(Di domenica 23 luglio 2023)poco dopo le 10,30, a Serravalle, nel Comune di Bibbiena una caduta dalla bicicletta ha causato alcuni traumi a un uomo di 48 anni, che è stato trasportatodia Firenze in codice giallo. Sul posto sono intervenuti: l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia di Soci e l’elisoccorso Pegaso 1. Nel comune di Sestino lungo la Strada Regionale 258, intorno alle ore 13.00 ,nello scontro tra un’ auto e una moto, un uomo di 48 anni è rimasto ferito, ed è stato trasportato in codice giallodia Firenze. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Badia Tedalda, l’ambulanza Infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e l’elisoccorso Pegaso 2. Per i rilievi dell’accaduto erano presenti i ...