Due fratelli trovati morti in casa dal padre | ipotesi omicidio-suicidio

di 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri, sono stati trovati morti nell'abitazione di famiglia, a Verona, con ferite da arma da fuoco. La scoperta è stata fatta dal padre, rientrato ...A scoprire i corpi deigiovani, di 24 e 28 anni, è stato il padre rientrando ieri sera nell'abitazionesono stati trovati morti in casa a Verona. A scoprire i corpi deigiovani, di 24 e 28 anni, è stato il padre rientrando ieri sera nell'abitazione. I, secondo quanto ...E' a quell'ora, probabilmente, che risale la morte dei, per i quali non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia. TI POTREBBE INTERESSARE

Due fratelli trovati morti in casa, probabile omicidio-suicidio Agenzia ANSA

Due fratelli, uno di 28 e l'altro di 24 anni, sono stati trovati morti in casa a Verona. Stando a quanto riportano i media locali, sui cadaveri c'erano segni d'arma da fuoco. Gli agenti della Squadra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...