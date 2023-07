Droga nel sud pontino | arrestato pusher

(Di domenica 23 luglio 2023) GAETA – La Polizia di Stato di Latina, nella giornata del 21 luglio, ha tratto in arresto R.G., classe 1968, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza. L’attività di p.g., realizzata, dalla Squadra di P.G. del Commissariato di Gaeta, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla L'articolo Temporeale Quotidiano.

Hanno effettuato una verifica con le banche dati in uso e hanno saputo che era ricercato da tempo per essere sottoposto agli arresti domiciliari per quell'indagine sullo spaccio dicentro ...... dalla fine della dittatura del generale Francisco Franco1975. Quasi tutti i sondaggi danno il ...sulla sua amicizia negli anni '90 con un uomo che è stato poi condannato per traffico dibagagliaio, infine, sono stati trovati 7065 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, custoditi all'interno di una scatola. Altro denaro, pari a 235 euro, è stato rinvenuto nella ...

Monza, droga dello stupro nel cocktail: arrestati due uomini per violenza sessuale RaiNews

I carabinieri di Parma con numerose pattuglie, questa notte hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, che si è concentrata nella aree più sensibili della città: stazione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...