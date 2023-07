Droga nei pensili della cucina Arrestato 38enne

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 23 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Continuano i controlli nei weekend per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, da parte del Comando Provinciale di Taranto. Venerdì, i militariSezione OperativaCompagnia di Taranto hannoundel posto, presunto responsabile di aver detenuto, con lo scopo di metterla in commercio, una grossa quantità di cocaina. Gli investigatori dell’Arma, nei giorni scorsi, avevano notato un viavai di persone da un appartamento del quartiere “Tre-Carrare Solito”. Grazie ad un’accurata perquisizione, venivano rinvenute, nascoste in diversi mobili propriostessa casa, 220 dosi di “cocaina”, pronte per essere vendute. Un involucro, in particolare, era all’interno di un pensile, tra pacchi di pasta e ...