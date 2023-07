Dopo Caprile e Cheddira | il Napoli vicino a un altro affare con il Bari

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Stando alle ultime notizie, Eliae Walidsono un passo dal vestire la maglia delche potrebbe rendersi protagonista di un’ennesima operazione di mercato con gli azzurri. In questi giorni sono sempre più insistenti le voci che vogliono Eliae Walida un passo dal. I due sono pronti a divenire giocatori di proprietà dei partenopei, anche se per entrambi sarebbe previsto il conseguente passaggio in prestito all’Empoli. Per quanto riguarda l’estremo difensore, tutto sembra essere fatto, mentre per quanto riguarda il nazionale marocchino qualcosa è ancora da sistemare. Con quest’operazione, ilè pronto ad assicurarsi un doppio colpo importante in prospettiva futura soprattutto, visto che parliamo ...