Donnarumma | il racconto choc della rapina | “Ero impotente e avevo paura per Alessia”

Questo il, a Libero, del portiere del Psg e della Nazionale italiana di calcio, Gigio, sulla rapina subita in casa a Parigi dove è stato legato in casa con la compagna e derubato ...... protagonista de L'anima in pace di Ciro Formisano, Dominiquee Giuseppe Pirozzi in ... trasforma lo schema apparente di un romanzo criminale fatto di violenza e paura neldi ...e la rapina in casa: 'Ero legato, impotente, terrorizzato per la mia compagna' Undrammatico, quello di 'Gigio', che solo ieri notte è stato rapinato nella sua casa a Parigi, mentre era con la sua compagna Alessia Elefante. 'Trovarsi alle tre di notte gente in ...

Donnarumma e la fidanzata Alessia: il racconto shock della rapina Tuttosport

Gianluigi Donnarumma e la sua compagna, Alessia, hanno subito una rapina scioccante a Parigi e il portiere della Nazionale l'ha raccontata a Libero ...Il portiere della Nazionale ha ricostruito i momenti concitati della scorsa notte, quando dei ladri si sono introdotti nella casa a Parigi ...