Domani allerta meteo gialla in 6 regioni del Nord

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di, lunedì 24 luglio,gialla meteo - idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oltre ...La Protezione civile trentina ha emesso un nuovo avviso digialla tra le 12 di lunedì 24 luglio e le 24 di martedì 25 luglio ., lunedì 24 luglio, i flussi in quota tenderanno ad intensificare e dal pomeriggio, e soprattutto in serata, l'...Valutata per la giornata digialla meteo - idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oltre che su parte di Lombardia e Piemonte. . . 23 luglio 2023

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani, lunedì 24 luglio: le regioni a rischio Fanpage.it

Un flusso instabile di origine atlantica - spiega una nota - tenderà nuovamente a interessare, dalla giornata di domani, le regioni settentrionali, a partire ...La protezione civile regionale ha diramato l'ultimo bollettino meteo. Alla luce delle alte temperature previste e del vento di scirocco in provincia di Trapani sarà allerta rossa, il livello di ...