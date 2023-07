Disastro Ferrari ma per Vasseur “non è stata una brutta gara”

(Di domenica 23 luglio 2023) Laè unanche in Ungheria. L’eccellenza italiana continua il suo periodo negativo, con Mercedes e McLaren che travolgono il marchio italiano e si portano sempre più avanti in classifica. I due pilotisi sono piazzati fuori dal podio, arrivando alle spalle di Russell, con Leclerc settimo e Sainz ottavo. Sportface ha ripreso le parole del team principal della, Frederic, che con queste parole ha commentato la: «Siamo frustrati. Se guardiamo la, senza 7-8 secondi persi al pit-stop, 5 di penalità, il traffico… Non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo essere competitivi, il passo non era magico ma non eravamo distanti da Hamilton. In queste condizioni non ci si possono permettere errore». Sulla prestazione ...

delude ancora, nonostante le grandi aspettative che il team aveva per questo weekend ungherese, che secondo loro sulla carta avrebbe regalato maggiori soddisfazioni, così non è stato. La gara ...A parte ildelle Rosse, oltre al dominio Verstappen la gara ha riservato due ottime ... "Non va tutto bene" Quello che non si capisce è l'ostinazione in casaa ripetere con una certa ...Giornata non facile per la, con Leclerc 7° e Sainz 8°. Guarda anche GP Ungheria GP Ungheria: gli highlights della gara all'Hungaroring Partenza: bravo Max,Zhou In griglia di ...

Beh, chi ha vinto lo si sa già, anche senza guardar la gara, tanto non ce n’è bisogno per quello. Max Verstappen viaggia da solo, settima vittoria ...La pole position conquistata ieri da Lewis Hamilton ci aveva fatto pregustare un'inizio di gara agguerrito, invece, il sette volte campione del mondo si è fatto beffare da Max Verstappen che ha subito ...