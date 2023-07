Dest | “La scorsa stagione è stata difficile | ho avuto qualche difficoltà”

(Di domenica 23 luglio 2023) Intervistato dai microfoni di The Athletic, l'ex terzino del Milan, Sergino, ha parlato della sua esperienza in rossonero

Serginovuole ripartire dopo la complicata stagione in rossonero e avrà una nuova occasione in ... Sento che con quello che è successo lastagione, devo partire forte'. MILAN - 'Tutti ...... Diaz, Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx,; di contro sono entrati ad oggi solamente: Loftus - ... chiaramente overperformati lastagione. Sentire alcune campane giornalistiche per cui è ancora ......per nessuno! Senza dover ripercorrere tutte le tappe della trattativa dell'estate, si deve ... Peraltro gli stessi che hanno portato Origi, Adli, Vranckx,... 35 milioni sono l'azzardo di una ...

Dest: "La scorsa stagione al Milan è stata difficile. A Pulisic ho detto che..." Milan News

Dopo l'esperienza sottotono in rossonero, Serginho Dest è tornato al Barcellona in attesa di capire meglio quale sarà il suo futuro. Intervistato ai ...Sergino Dest, ex terzino del Milan, è tornato a parlare della scorsa difficile stagione trascorsa in rossonero: le sue dichiarazioni Intervistato da The Athletic, Sergino Dest, ex Milan, ha dichiarato ...