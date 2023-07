Il procuratore generale Andriy Kostin ha annunciato su Twitter che la partecipazione della Croce Rossa bielorussa allaforzata di bambini ucraini dai territori occupati dalla Federazione ...... in un tweet lanciato in serata dopo l'incontro con il Papa, scrisse: " Un argomento separato dell'incontro è stata la questionecrimini della Russia relativo al rapimento e alladi ......l'Europa ha deciso di destinare a chi potrà gestire il più lontano possibile l'impopolare tema... Quello che sta avvenendo nel silenzio è unadi massa, con il vento e la sabbia del ...

Deportazione dei bambini ucraini: Kiev indaga sulla Croce Rossa della Bielorussa Globalist.it

Il procuratore generale Andriy Kostin ha annunciato su Twitter che la partecipazione della Croce Rossa bielorussa alla deportazione forzata di bambini ucraini dai territori occupati dalla Federazione ...In vista della Conferenza Internazionale MENA e Migrazioni, in programma oggi a Roma alla presenza di delegazioni diplomatiche di diversi stati della sponda sud del Mediterraneo, 27 organizzazioni per ...