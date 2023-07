Demiral e non solo! La lista dei nomi per la difesa dell’Inter – TS

(Di domenica 23 luglio 2023) Laha bisogno di un rinforzo. Ecco i, oltre a quello più noto di, che mette in evidenza TuttoSport nell’edizione odierna.– Fra le operazioni che l’Inter dovrà compiere da qui alla fine della finestra estiva di mercato c’è anche quella inerente alla. TuttoSport fa idi tre calciatori individuati dai nerazzurri per rinforzare il reparto difensivo. Il primo e più noto, in quanto ampiamente accostato all’Inter, è quello di Merih. Al difensore turco si aggiunge, sempre dall’Atalanta, l’italo-brasiliano Rafael Toloi. Nella, infine, c’è anche José Luis Palomino, attualmente però nel mirino del Cagliari. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e ...

L'Inter sembra aver perso interesse per, 'certo al 101% di lasciare Bergamo', per cui il ... L'unico nodo da sciogliere è la volontà del giocatore, che sta prendendo tempo e ancoraè ...... invece, al reparto difensivo ci sono due situazioni da risolvere; la prima è quella diche ... è sfumato Becao passato al Fenerbahce; il prossimo difensore dell'Atalantasarà neanche ...Come raccolto da ' Alfredo Pedullà ', infatti, con Palomino in trattativa col Cagliari e...chiuso l'operazione che porterà Hien al cospetto di Gian Piero Gasperini e i movimenti in entrata...

Demiral non convocato per il ritiro: il turco può lasciare l'Atalanta Goal.com

Contatti per arrivare all’attaccante statunitense. L’idea è presentare all’Arsenal la stessa proposta fatta al Chelsea per il belga: prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 35 ...Il Marsiglia sempre interessato a Maehle, ma è il difensore turco a dover essere ceduto. Senza piste La cessione di Merih Demiral continua a mantenere in fase di stallo il mercato in uscita dell’Atala ...