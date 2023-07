(Di domenica 23 luglio 2023) Iriservano sorprese. La, tra le favorite del torneo, ha pareggiato 0-0 contro la. Quella delle Reggae Girlz è una nazionale composta da giocatrici sparse per il globo, ma rappresentanti di una federazione che non è al passo con le altre. Diverso tempo fa si raccontava delle proteste delle Raggae Girlz, le cui prestazioni sono state condizionate dalla disorganizzazione logistica della loro federazione calcistica, la Jff. L’Equipé e lafrancese: “Laha sprecato la sua prima partita dei. Di fronte allene ai Blues è mancato il vantaggio e l’ispirazione per sperare in qualcosa di meglio di un pareggio a reti inviolate (0-0). Hanno controllato il gioco e ...

... Innanzitutto va subito smaltita ladell'Europeo in Inghilterra dove la nostra Nazionale non è riuscita a superare un girone abbordabile, terminando all'ultimo posto alle spalle di,...A dirlo è Sergio Scibilia dell'AGB che spiega: "Continua un vergognoso balletto tra due stati democratici quali l'Italia e lache non sono in grado di firmare un documento scaduto da anni che ...Timonato da Paul Cayard, Il Moro eliminò in semifinalee Giappone e in finale sconfisse i ... Fu una grandema era stata comunque una straordinaria avventura, che aveva fatto ...

Delusione Francia ai Mondiali femminili: solo 0-0 con la Giamaica ... IlNapolista

«Di tutto questo ne sta risentendo pesantemente l’economia delle province di Cuneo e Imperia con forti riduzioni dei flussi di turisti» ...La c.t. lancia le Azzurre: "C’è fiducia, siamo un bel mix di gioventù ed esperienza e abbiamo qualità e conoscenze tattiche" ...