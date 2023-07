Delicata operazione al cuore per il premier di Israele | come sta

(Di domenica 23 luglio 2023) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso della notte si è sottoposto ad un intervento per l'impianto di un pacemaker cardiaco. Settantatre anni, il leader del Likud dopo l'chirurgica versa in «buone condizioni» di salute e punta ad uscire quanto prima dalla struttura sanitaria proprio mentre alla Knesset prosegue la discussione del controverso disegno di legge di riforma giudiziaria, che negli ultimi mesi ha portato decine di migliaia di manifestanti a protestare lungo le strade del Paese. Una settimana fa Netanyahu era stato ricoverato con le vertigini sempre allo Sheba Medical Center di Ramat Gan a causa della disidratazione a seguito di una visita di diverse ore sotto al sole nel Mar di Galilea. In quella circostanza i sanitari avevano installato precauzionalmente alisraeliano un holter per il controllo h24 del ...

Over alle prese con le vacanze e l'organizzazione della valigia : un'che anticipa la partenza stessa, dove si mescolano amabilmente attesa, entusiasmo e voglia di relax. Prima di decidere quale look sfoggiare è fondamentale stilare una lista con ...Alle 7.30 le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con diversi mezzi dei pompieri impegnati nella. m.d.m. Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti ...Molto invasivi, nel senso che per impiantarli bisogna letteralmente bucare il cranio del paziente : un'e potenzialmente pericolosa, e certamente un forte deterrente per sottoporsi ...

Jovanotti in attesa di una delicata operazione: la reazione del cantante spiazza i fan Nuovomille.it

Preparare la valigia è una vera e propria arte, come ben sanno gli over amanti dei viaggi e delle vacanze. Organizzarla nel modo giusto è un'operazione indispensabile, scopriamo come fare ...Una seconda petroliera, la ex Nautica - ribattezzata Yemen - ha gettato l’ancora a 3 chilometri dalla FSO SAFER e sono in corso i preparativi per avviare il trasferimento del greggio. Obiettivo: ...