Decreto trivelle | rivoluzione a settembre | dove si estrae gas in Italia

(Di domenica 23 luglio 2023) «I primi giorni dipresenterò unenergiaall'interno ci metterò tutta una serie di interventi vari che dobbiamo assolutamente fare per riordinare un po' il quadro energia. Significa correggere una serie di cose, comunque adeguarle ai tempi», compresa «l'opportunità di utilizzare anche i giacimenti di gas dei nostri territori. Perché altrimenti corriamo il rischio in alcune realtà, in Adriatico, che peschino solo altri Paesi». Tira dritto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent (Aosta). ACCELERAZIONE Dopo anni di marcia indietro l'tornerà ad estrarre dalle riserve (stimate) del sottosuolo. Tanto più che che i nostri vicini da tempo attingono alle stesse sacche ...

Tornano le trivelle: il Governo prepara un decreto energia TGCOM

