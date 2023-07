Danso | il Lens spara alto | il Napoli valuta un nome a sorpresa dalla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Emergono novità sul caso difensore centrale, con il punto della situazione che avrebbe evidenziato anche un nuovo profilo in orbita azzurra. Continuano gli allenamenti in quel di Dimaro per ildi Rudi Garcia, giunto alla vigilia del secondo test amichevole in programma lunedì 24 contro la SPAL. Tanta attesa per tale incontro per tutti i tifosi giunti in Trentino, a causa del sempre più probabile impiego dei big della rosa nel match con i ferraresi. Vi sarano dunque Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen e tanti altri, che divideranno spezzoni di incontro con le numerose giovani leve convocate in Val Di Sole. Non vi sarà ovviamente Kim, passato ufficialmente al Bayern Monaco e per la quale è prevista una siderale accelerate per la corsa al sostituto. Tra i tanti nomi venuti fuori negli ultimi giorni come eredi del coreano, due in ...