Danjuma | «Altri club mi volevano | ma l’Everton è speciale»

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Arnaut, obiettivo di mercato del Milan, dopo l’ufficialità del passaggio dal Villarreal alArnautha parlato al sito ufficiale deldopo l’ufficialità del suo trasferimento. PARTITA – «È fantastico unirmi ale sono davvero felice di essere qui. È passato molto tempo per entrare a far parte di uncosì grande comee questo mi rende orgoglioso. Avevo l’interesse di, ma c’era una spinta versoa causa dei tifosi, dell’allenatore e della storia deled è la seconda volta fortunata per me. So di non essermi trasferito ala gennaio, perché all’epoca c’era un po’ di incertezza sulla ...

Il terzino brasiliano ex Inter ha firmato un contratto fino al 2025, nel club arabo raggiungerà tra gli altri Cristiano Ronaldo e Brozovic. Danjuma all'Everton in prestito.

Accostato negli scorsi giorni al Milan, Arnaut Danjuma ha svelato i motivi per cui ha preferito infine il trasferimento all'Everton.Era stato un obiettivo del Milan, ma alla fine Arnaut Danjuma si trasferisce, o meglio torna, in Premier League. È ufficiale, infatti, il passaggio dal Villarreal all' Everton.