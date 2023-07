Dagli abiti bianchi no gender agli anelli per tutti | il matrimonio di Michela Murgia con la sua famiglia queer

Leggi su open.online

(Di domenica 23 luglio 2023) Una settimana dopo quel «controvoglia» con Lorenzo Terenzi,ha celebrato la vera unione che desiderava: il legame con la sua. Ilmonogamo davanti alla legge le stava troppo stretto, ma ha dovuto farlo per assicurarsi i diritti familiari, diventati una necessità con la comparsa del tumore. Un evento che, però, non le ha impedito di svolgere comunque ildei suoi sogni. Dove? Nel giardino della sua nuova casa romana che ha allestito per le nozze,e tutte rigorosamente vestiti di bianco condella stilista di Dior Maria Grazia Chiuri echevalier di resina. Tra i presenti anche Chiara Valerio, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Teresa Ciabatti, ...