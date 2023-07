Da Rabiot e Fagioli a Bonucci e Zakaria | che succede alla Juve che resta a Torino

(Di domenica 23 luglio 2023) Laè negli Stati Uniti. Non tutta, buona parte. E da lì sta seguendo una tabella di marcia che ha vissuto non pochi contrattempi....

... erano tre le amichevoli in programma per i bianconeri , che oltre a Bonucci hanno lasciato in Italia anche, De Sciglio eper problemi di natura fisica. Il secondo appuntamento in ...... partite in diretta su Sky Sport: 28 luglio, alle 4.30: Juventus - Milan 3 agosto, alle 1.30: Juventus - Real Madrid FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Juve,...Juve con Weah La Juventus non avrà a disposizione due titolari della passata stagione, Adriene Nicolò, alle prese con i rispettivi acciacchi, ma potrà contare su un volto nuovo come ...

Probabili formazioni Juventus-Barcellona, amichevole 23 luglio: Rabiot e Fagioli out, debutta Weah OA Sport

Giuntoli va negli USA con la Juve, ma il suo telefono è sempre caldo: la trattativa per uno scambio col Barça è ancora in piedi ...Imprevisto, evitando in sostanza di viaggiare per qualche giorno, la troppa aria condizionata e i tanti spostamenti. Ma potrebbe arrivare presto negli Usa e raggiungere i compagni a Los Angeles nei pr ...