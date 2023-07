Da lucky loser a campionessa | Timofeeva batte Baindl e conquista il titolo a Budapest

(Di domenica 23 luglio 2023) Probabilmente neppure nei suoi sogni Mariapensava ad un esordio del genere a livello Wta. Sconfitta per l’ennesima volta al turno decisivo delle qualificazioni, in quel dila giovane russa è stata baciata dalla fortuna venendo ripescata in tabellone come. Approfittando dell’opportunità, la classe 2003 ha vinto cinque match di fila (quattro per 2 set a 1) e si è laureatadel Wta 250 ungherese. Sconfitta in finale l’ucrainacon il punteggio di 6-3 3-6 6-0. Grazie a questo risultato,guadagna in un colpo solo 117 posizioni e ritocca il best ranking, portandosi alla 129^ posizione. SportFace.

