Cusano Mutri | successo per ‘Incontro con il Medioevo | è tutta una commedia’ VIDEO

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper “Incontro con il: Èuna commedia”, lo spettacolo andato in scena nella serata di ieri a, in provincia di Benevento. Protagonisti della serata ‘Gli instabili’ che, sul palco allestito in piazza Orticelli, hanno portato un progetto nato da un’idea della biblioteca comunale “Girolamo Vitelli” e che vanta il supporto della Regione Campania. La commedia parla di un vero e proprio volo pindarico all’interno del borgo medievale che il poeta Dante Alighieri attraversa durante il suo cammino. All’interno delle tre cantiche, inferno, purgatorio e paradiso, incontra personaggi caratterizzanti il paesino, i quali raccontano di quest’ultimo, come ad esempio Fra Carlo, per il quale è in corso il processo di beatificazione, e Barbato Castiello, ...