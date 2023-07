(Di domenica 23 luglio 2023) I pomodori sono nel pieno del loro sapore e profumo ed è il tempo di sfruttarli al meglio magari per dare corso a una ricetta di recupero che di solito pensiamo come autunnale. E invece nella tradizione gastronomica toscana è un piatto che va servito tiepido: è lacol. Per renderla più sfiziosa abbiamo deciso di farla diventare una sorta d’impasto per realizzare le, o come le chiamerebbero a Roma, al telefono. Così se una sera d’estate non sapete che fare per i vostri ospiti ecco che una (crocchetta) telefonata ti salva la cena. Ingredienti - 300 grammi di pane molto raffermo, 300 grammi di pomodori vari, cinque o sei foglie di basilico, una cipolla rossa dolce, 150 grammi di mozzarella fiordilatte, 3 uova, 80 grammi di farina e 100 grammi di pane grattugiato, 800 millilitri ...

I pomodori sono nel pieno del loro sapore e profumo ed è il tempo di sfruttarli al meglio magari per dare corso a una ricetta di recupero che di solito pensiamo come autunnale. E invece nella ...

Cuciniamo insieme: crocchette filanti di pappa al pomodoro Panorama

