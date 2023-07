La pubblicità dei privati copre parte dei, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ...e censire nel dettaglio le aree colpite e avviare le procedure volte all'ottenimento deidi ...... far acquisire consapevolezza sull'uso dell'energia e ridurre indirettamente iin bolletta'). ... PA, PMI, producendogenerali e concreti, per l'ambiente e per noi'. Scarica il PDF paginaMa anche spendendo tutto in tempo, non è detto che isuperino i. Pochi investimenti per la crescita economica Il Pnrr è stato magnificato da stampa e associazioni di categoria, in ...

Costi, benefici e rischi: urge riparlare del ponte sullo Stretto Il Foglio

Salvini ha promesso l’avvio dei lavori per il 2024, ma siamo pronti Dati alla mano, uno studio dice che serve una revisione del progetto ...