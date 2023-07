Cosa pensava davvero Montanelli di lui Sallusti smaschera Travaglio | la sua balla

(Di domenica 23 luglio 2023) Chi è veramente Marco? A rivelarlo è Alessandro, con una punta di ironica ammirazione: "Un attore. Fa quello di sinistra ma in realtà è di estrema destra". Parole e musica del direttore di Libero, intervenuto sul palco di Palazzo Paleologo a Trino per l'ottava edizione del Festival delle Città Identitarie ideato diretto da Edoardo Sylos Labini per riscoprire i simboli culturali, storici e artistici delle città di provincia italiane.non è mai stato tenero con il collega, direttore del Fatto quotidiano, con cui ha spesso incrociato le spade in infuocati talk su La7. In altre parole, lo conosce bene anche per qualche vecchio trascorso professionale. "Siccome il personaggio funziona, lui recita quello. E in teatro è ancora meglio che al giornale", puntualizza con sarcasmo...

alla tappa, mica alla maglia: quando si ritrova con la gialla addosso, scippata ad ...significa per il movimento nazionale il successo di Ciccone Difficile dirlo: l'Italia ha iniziato ...che invece non è avvenuta. Trump non ci sarà, anzi, probabilmente organizzerà una ... Un ritorno di fiamma per un modello elettorale che siperduto e relegato ai libri di storia. C'è però ...... in altri tempi, avrebbe assestato un paio di manrovesci alla figliola cretina chedi aver ... Lo stesso genitore avrebbe chiesto alla guida turisticasi poteva fare per rimediare. Ma questo ...

Il secolo di Marcello Cini Il Manifesto

CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO - Nuovo giorno, altro show. Lotito è tornato ad Auronzo per il secondo giorno di fila. Al termine dell'allenamento pomeridiano si è fermato con ...A Milano dal 22 luglio i Mondiali di scherma. Il marchigiano è una delle punte di diamante della nazionale di fioretto e molto altro come una passione fortissima per la moda ...