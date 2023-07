...sera si è trasformata in un brutto episodio per quattro persone che sono state ferite da unfuggito da un bar col guinzaglio attaccato a una sedia, mentre passeggiavano al centro di(......Meyer di Firenze 20 Maggio 2018 FIRENZE - Accoltella ildella nipote: denunciato un 75enne 20 Novembre 2013 Arezzo, al via la XXI° edizione di Kilowatt Festival tra Sansepolcro e10 ...... effigiata nel tipico abito marrone da terziaria francescana colai piedi. Pubblicità

Cortona: cane legato al bar, scappa trascindando la sedia di ferro. Ferite 4 persone Firenze Post

Nella sua corsa, con la pesante sedia di metallo che si è trascinato dietro, ha ferito due settantenni e una coppia di cinquantenni, riuscendo poi a divincolarsi dopo la rottura del guinzaglio e ...Una tranquilla domenica sera si è trasformata in un brutto episodio per quattro persone che sono state ferite da un cane fuggito da un bar col guinzaglio attaccato a una sedia, mentre passeggiavano al ...