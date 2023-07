Corriere dello Sport – Roma | è fatta per Shomurodov al Cagliari | i dettagli

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-23 22:17:48 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il– Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato della. Oltre ai colpi in entrata, soprattutto in attacco dove c’è un vero e proprio rebus, i giallorossi stanno cercando di liberarsi degli esuberi. Per uno di questi la trattativa è ormai conclusa. Si tratta di Eldor, che lascerà di nuovo la Capitale per trasferirsi aldi Ranieri.al: affare in chiusura L’attaccante uzbeko era appena rientrato alladopo il prestito della scorsa stagione allo Spezia. Rimarrà però per pochissimo, dato che è pronto un nuovo prestito (con diritto di riscatto) che lo porterà al club sardo, appena tornato in Serie A. ...

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - La prima giornata della Roma nel ritiro ad Albufeira si è chiusa con un piccolo inconveniente . I giallorossi hanno infatti svolto i primi allenamenti all'Estadio ...Friuli Sciopero nazionale anche in Friuli, con disagi per i passeggeri di bus e. La ... il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione...Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a del futuro di Carlos Augusto e degli obiettivi della squadra Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato alSport in vista della nuova stagione. PAROLE - "Carlos Augusto Se dovesse andare in un grande club sarò felice per lui. Abbiamo perso Rovella ma abbiamo aggiunto Gagliardini in ...

La coppia azzurra si arrende 2-0 (21-18, 21-18) contro coppia norvegese formata da Mol H./Berntsen. Il tandem italiano giocherà per il bronzo contro i i brasiliani Pedro Solberg/Guto ...Tutto quello che c'è da sapere su A tu per tu Padel: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!