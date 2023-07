... scoprendo ilesanime del giovane sulla massicciata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polfer di Bologna al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e appurare se si possa ...Ci sono voluti sessanta minuti, nonostante le forze impiegate in campo, per rinvenire Bubacarr: ilsenza vita delè stato ritrovato a 15 metri di profondità e a breve distanza dalla riva....e tentato di bruciare il" Redazione - Giugno 1, 2023 Cronaca Nuove misure cautelari per i No Tav Giulia Zanotti - Maggio 16, 2023 Cronaca Novara, tragedia nel volley: muore Julia Ituma,...

Corpo di 18enne trovato senza vita vicino ai binari nel Modenese Euronews Italiano

Il corpo senza vita di un ragazzo di 18 anni è stato rinvenuto la scorsa notte, poco dopo l'una, sulla massicciata vicino ai binari all'altezza di via Evangelista Torricelli a Castelfranco Emilia, nel ...Trovato il corpo senza vita vicino ai binari in via Torricelli: a dare l’allarme il macchinista. Si indaga sulla dinamica ...