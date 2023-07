(Di domenica 23 luglio 2023) "Borsellino invitava a parlare di. Certo. Ma non a sproloquiare come ha fatto Meloni" paragonando "le tasse al "pizzo di Stato", oppure quando non ha escluso la cancellazione del concorso ...

"Borsellino invitava a parlare di mafia. Certo. Ma non a sproloquiare come ha fatto Meloni" paragonando "le tasse al "pizzo di Stato", oppure quando non ha escluso la cancellazione del concorso ...... i pm salgono sul ring Inchiesta sul Covid, ira di. B. nel legato grazia Luigi Meloni: con la ...della Lega replica all'alt imposto da Tajani di Forza Italia Sugli infortuni l'opposizione, ...... a fine 2024, senza tra l'altro prevedere le coperture finanziarie',poi l'esponente di FdI.: 'Parla a vanvera, riguarda i lavoratori'. Schlein: 'Rilegga la Costituzione' Dalle parti del ...

Conte attacca Fdi, smantella presidi anti-mafia e anticorruzione Euronews Italiano

ROMA, 23 LUG - "Borsellino invitava a parlare di mafia. Certo. Ma non a sproloquiare come ha fatto Meloni" paragonando "le tasse al "pizzo di Stato", oppure quando non ha escluso la cancellazione del ...Caso Cospito, Donzelli difende Delmastro e attacca i 5Stelle: “Loro hanno scarcerato i mafiosi”. La replica: “Bugie, si dimetta” di Giusi Spica Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli alla convention di ...