Contatti Verona-Napoli | gli scaligeri vogliono un azzurro!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo l’archiviazione della trattativa Faraoni-, causata dalla volontà di Rudi Garcia di tenere Zanoli, non smettono di continuare itra l’Hellased il. In passato tanti passaggi dagliagli azzurri: Rrahmani ora ma anche Jorginho prima. Folorunsho sotto i riflettori! Ad essere sotto i riflettori è il centrocampista, autore di una quasi mitica stagione in Serie B con il Bari lo scorso anno, Michael Folorunsho. Adattato nella prima amichevole dell’anno delcome difensore centrale, la sua possenza e capacità di adattamento ha convinto ancora di più i dirigenti gialloblù. A riferire la notizia è Il Corriere di. Allenamento, Folorunsho sotto i riflettori! (ANSA) – ...