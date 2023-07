Conferenza Migranti | Meloni | “Impegno comune contro i trafficanti”

(Di domenica 23 luglio 2023) Dialogo e Cooperazione al Centro dellaInternazionale su Sviluppo e Migrazioni a RomaLainternazionale su sviluppo e migrazioni ha preso avvio alla Farnesina con un forte appello alla cooperazione e al reciproco rispetto tra le nazioni. La premier italiana, Giorgia, ha sottolineato l'importanza di un partenariato paritario con i Paesi di provenienza dei, basato sulla solidarietà, il rispetto della sovranità e la condivisione delle responsabilità."Quello che inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo tra pari, basato sul reciproco rispetto perché tra Europa e Mediterraneo allargato non può esserci un rapporto competitivo o conflittuale perché in realtà gli interessi sono molto più convergenti di quanto noi stessi riconosciamo", ha dichiarato la premier ...

Nella Capitale i rappresentanti di oltre 20 Stati e diverse organizzazioni internazionali. Insieme contro i trafficanti di uomini. La prima 'internazionale su sviluppo e migrazioni ' organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, si conclude con un patto tra i leader dei Paesi del ...' Alladel Mediterraneo organizzata da Giorgia Meloni c'è un grande assente: la parola diritti dei'. Lo dichiara il segretario di +Europa Riccardo Magi . ' Finalmente, dopo l'accordo con ...Così la premier Giorgia Meloni aprendo lainternazionale su sviluppo e migrazioni in corso alla Farnesina. Con i Paesi di provenienza dei'il partenariato deve essere paritario, ...

L'odierna iniziativa alla Farnesina «non serviva solo a parlare, è una iniziativa che noi chiamiamo Processo di Roma. Nazioni che finora non avevano collaborato ora capiscono che ...Refugees in Libya e Mediterranea hanno organizzato un contro summit per dare spazio alle testimonianze dirette di attivisti e rifugiati costretti a scappare ...