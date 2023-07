Concorso Università di Reggio Calabria | 6 Posti da Professore

(Di domenica 23 luglio 2023)pubblico, per la chiamata di 6 professori di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti Si avvisa che l’Universita’ degli studi mediterranea diha indetto procedure selettive per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di 6 professori di prima fascia nei seguenti settori concorsuali: 1) un posto nel settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 – tecnologie dell’architettura, Dipartimento di architettura e territorio (DARTE); 2) un posto nel settore concorsuale 08/A4 – geomatica, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 – topografia e cartografia, Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei ...

