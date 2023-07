Comparto scuola | aumenti in arrivo

Dopo mesi di trattative è stata firmata il 14 luglio 2o23 dalle organizzazioni sindacali rappresentative (esclusa la UilRua) l'ipotesi del contratto nazionale del lavoro per ilistruzione 2019/2021. Tante le novità che andranno a coinvolgere il personale scolastico. Vediamo in questo speciale quali sono.Il contratto collettivo nazionale di lavoro per ildell'istruzione e della ricerca ...un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della, ...... del terzo settore socio - sanitario assistenziale educativo e deltermale, in parte del ... Questo significa tagli e pochi fondi da stanziare in tutti i settori, dallaalla sanità. ...

SOTTOSCRITTO IL NUOVO CCNL PER IL COMPARTO SCUOLA ... flp scuola foggia

Domande fino al 31 luglio. Si possono indicare fino a centocinquanta preferenze tra scuole, comuni, distretti. Le regole su contratti a termine, Mad, spezzoni fino a sei ore.I dipendenti della pubblica amministrazione riceveranno il cosiddetto emolumento accessorio una tantum, che si traduce in un aumento dell’1,5% della retribuzione mensile ...