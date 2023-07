Come vivere in un mondo plurale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 luglio 2023) “Vedi, ho buttato via l’orologio – mi fa, mostrandomi l’avambraccio sinistro – ho imparato dagli africani. Qui in Africa, si vive solo il presente, ma intensamente”. Parola decisa, quella di padre Pierre, missionario. In terra africana, infatti, non si è preoccupati del dopo, di ciò che viene in seguito,da noi… e che ci fa esclamare: ‘Presto, ho altro da fare!’ Questo missionario, così, ha cambiato ritmo, ha cambiato campo. Quando incontra qualcuno prende tutto il tempo che serve, lasciando perdere il nostro gioiello al polso, l’orologio! Mi viene da sorridere al paragone, pensando quando – in vacanza nella mia terra veneta – mi presento alla porta di una parrocchia. “Scusami, stavo proprio uscendo!” mi fa a volte il prete e… scompare! Non prende neppure il tempo di estrarre l’agenda e fissarmi un appuntamento per un altro giorno,succede ...