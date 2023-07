Come vestirsi per un matrimonio? Ispirazioni per l’outfit perfetto

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 23 luglio 2023) Life&People.it Sceglieregiusto da indossare in qualità di invitata alle nozze non è certo un compito semplice. Se gli sposi non hanno indicato un dress code a cui attenersi, la sensazione può essere quella di brancolare nel buio; eppure, una serie di considerazioni,la natura dell’evento, l’orario della cerimonia o il tipo di location, consentono di orientarsi anche quando non si sa da dove iniziare. Inoltre, grazie a preziosi suggerimenti, costruire illook dadiventerà un gioco da ragazzi. Prima di tutto Il galateo parla chiaro, il colore bianco è una prerogativa della sposa. In pochi, specifici casi, trasgredire le regole non è buona idea e i matrimoni rientrano in quegli eventi dove less is more e si vuole essere notate solo per il proprio buon gusto. Invece, sembra che il ...