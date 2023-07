Com’è morta Anna Magnani | “L’encefalogramma era piatto | ma il cuore batteva”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 luglio 2023), icona del cinema italiano, è stata una delle attrici simbolo del neorealismo durante il dopoguerra. Nata il 26 settembre 1973 a Roma, è figlia di una ragazza madre; una sarta che, dopo la nascita della figlia, si trasferisce in Alessandria D’Egitto.viene cresciuta, dunque, dalla nonna e le zie. La passione per il cinema è per lei un richiamo troppo forte e, nel 1927, si iscrive alla scuola di recitazione Eleonora Duse. Negli anni’ 40 prende parte a una serie di spettacoli con Totò poi in pellicole quali: Teresa venerdì di Vittorio De Sica, Roma città aperta di Roberto Rossellini, L’onorevole Angelina di Luigi Zampa e Bellissima di Luchino Visconti. Nel 56? ottiene l’oscar come migliore attrice La rosa tatuata di Daniel Mann. La grande attrice romana, viene ricordata per la sua interpretazione in Mamma Roma film di ...