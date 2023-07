Colpo Di Scena Al Gf Vip | Ufficializzata L’Unica Opinionista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 23 luglio 2023) La notizia ha del clamoroso. Sarà Cesara Buonamici l’opinionista unica del prossimo Grande fratello Vip. Sarà proprio la giornalista del Tg 5 ad affiancare Alfonso Signorini in studio. L’ha voluta fortemente Pier Silvio Berlusconi in persona. Ecco tutti gli aggiornamenti! Cesara Buonamici opinionista unica del Gf Vip 8 Le nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi per quanto riguarda il Gf Vip 8 si stanno concretizzando. E’ arrivata la conferma che ci sarà solo un’opinionista ad affiancare in studio il buon Alfonso Signorini. Ma non é tutto, visto che l’opinionista in questione sarà Cesara Buonamici, la nota giornalista del Tg 5. Il suo nome era già circolato nelle scorse ore, ma ora é arrivata la conferma. Sarà proprio lei ad occupare questo ruolo nell’ottava edizione del reality. L’ufficialità é arrivata da Dagospia, secondo cui appunto, la giornalista occuperà il ruolo ...