Almeno nove persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite indopo che ilsu cui viaggiavano e' precipitato in un dirupo nel dipartimento di Santander. L'incidente e' avvenuto sulla strada che collega Cu'cuta con Bucaramanga, il capoluogo del ...... organizzazione guerrigliera comunista che seminava terrore e sangue in. Si apriva, a Los ... compra deiadibiti a scuola, dove vengono istruiti quotidianamente bambini e adolescenti ...Il complesso comprendera tre impianti di produzione, uno ciascuno per i telai die camion ... Ha anche lanciato autobus elettrici a Bogota, in, mentre le citta dell'America Latina ...

Colombia, pullman cade in burrone: morti e feriti - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Almeno nove persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in Colombia dopo che il pullman su cui viaggiavano e' precipitato in un dirupo ...Almeno nove persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in Colombia dopo che il pullman su cui viaggiavano è precipitato in un dirupo. È accaduto durante la notte, ...