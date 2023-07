Coldplay a Roma nel 2024 | un’attesa durata 21 anni | prezzo biglietti e info

(Di domenica 23 luglio 2023), DATE E’ ufficiale, itornano a: il 12 e il 13 lugliosaranno allo Stadio Olimpico diper la terza serie del Music Of The Spheres World Tour. La prevendita deiinizierà alle 9 di martedì 25 luglio su.com. I fan della band capitanata da Chris Martin possono iniziare a registrarsi da ora per accedere alla prevendita. Isaranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale deisarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Dopo il totale sold out delle sei date - tra Napoli e Milano - i Coldplay si preparano a fare ritorno in Italia per altre due date evento: il 12 e il 13 Luglio 2024 all'Olimpico di Roma.

Dopo il totale sold out delle sei date- tra Napoli e Milano- i Coldplay si preparano a fare ritorno in Italia per altre due date evento: il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.