Cina in crisi post Covid | crollo dei consumi | export in calo | record di disoccupazione giovanile E l’immobiliare è a rischio implosione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023)deidelle esportazioni, industria in frenata, investimenti in picchiata, aumento della. “L’economia dellanon sta collassando”, ha titolato senza fronzoli il Quotidiano del Popolo, pochi giorni prima degli ultimi dati trimestrali pubblicati dal National Bureau of Statistics. Dati deludenti su ogni fronte, che hanno costretto gli analisti a rivedere al ribasso tutte le stime. Mentre il settore immobiliare è ae sullo sfondo inizia a emergere l’incognita di un debito a livelli. Tra aprile e giugno il Pil cinese è cresciuto del 6,3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, meno delle previsioni (7,3%). Su base trimestrale l’incremento è stato dello 0,8%, ...