Cina | dieci | cento | mille Wagner

(Di domenica 23 luglio 2023) Rispetto al gruppo di Evgenij Prigožin, le compagnie del Dragone contano milioni di mercenari, con un forte controllo da parte di Pechino. L’obiettivo: garantire gli interessi economici del regime, tra Nuova via della seta e collaborazioni interessate con Paesi in via di sviluppo. Come suona «» in cinese? Il gruppo, la brigata mercenaria russa divenuta celebre per i crimini di guerra compiuti in Ucraina e in altri quadranti bellici, nelle ultime settimane ha riempito le cronache per l’improvviso, anomalo colpo di Stato tentato contro Vladimir Putin e poi misteriosamente abortito. Forte di circa 50 mila uomini ben addestrati, per metà ex militari e per metà ex galeotti, il gruppoè formalmente la milizia privata creata nel 2014 da Evgenij Prigožin, l’ambiguo imprenditore putiniano che l’ha guidata fino al fallito ...