Ciclismo | Vingegaard ' raddoppia' | al via anche della Vuelta

È il giorno della festa a Parigi: per Jonasancora una volta trionfatore del Tour, ma anche per Giulio Ciccone capace di riportare la maglia a pois in Italia dopo 31 anni. Partenza da Saint - Quentin - en - Yvelines e tradizionale ...'Ci vediamo a Barcellona'. Con queste parole ai microfoni di Marca, in attesa di essere incoronato vincitore del Tour de France, Jonasannuncia la sua partecipazione alla Vuelta a España 2023 (26 agosto - 17 settembre), a trje anni dalla prima e unica volta. Sarà una domenica speciale per il danese, che si è confidato al ...È il giorno della festa a Parigi : per Jonase la Jumbo - Visma , ancora una volta trionfatori del Tour de France , ma anche per il 'nostro' Giulio Ciccone , capace di riportare in Italia la maglia a pois dopo 31 anni di digiuno, dai ...

Vingegaard, che sospetti ci sono Allenamento e tecnologia spiegano prestazioni in salita e crono... Corriere della Sera

Grandi novità per la Vuelta 2023: anche Jonas Vingegaard, fresco vincitore del Tour de France, prenderà parte all'ultimo GT della stagione ...Il campione danese ha reso merito al suo grande rivale, con cui divide il podio finale del Tour de France per la terza volta di fila. “Penso che sia positivo per il Ciclismo che ci sia una rivalità ...